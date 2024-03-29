Харьков, Украина, 30 марта, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате удара российской армии 22 марта. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на компанию «Центрэнерго».

Иван Шилов ИА Регнум Удар по инфраструктуре Украины

По информации СМИ, ударами разбиты все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Продолжается разбор завалов.

«Возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов — нет», — цитирует издание заявление «Центрэнерго».

ТЭС осмотрел министр энергетики Украины Герман Галущенко, который пообещал найти деньги на её ремонт.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны России 22 марта заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.

Утром и днём 22 марта СМИ писали о массовых отключениях электричества, воды и интернета во многих регионах Украины. Аварийные отключения произошли в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Без электричества осталась часть шахт в Днепропетровской области и в подконтрольной ВСУ части ДНР. Украинские железные дороги заявили о перебоях в движении поездов.

По предварительным оценкам, целью ударов стали Днепрогэс, Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Змиевская ГРЭС, ТЭЦ-3 в Харьковской области, а также крупнейшая электростанция Западной Украины — Бурштынская ТЭС.

Компания «Укрэнерго» заявила, что тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения. В Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской — действует график почасовых отключений.

Военный эксперт Владислав Шурыгин подтвердил, что ВС РФ били по объектам в Запорожье, Харькове, Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске, Хмельницком, Кременчуге, Сумах, Хмельницкой и Житомирской областях.