Москва, 24 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Неповиновение военнослужащих ВСУ своему командованию является социальным маркером общей ситуации на Украине. Такое мнение 24 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, комментируя решения судов Украины в отношении военнослужащих за неповиновение командованию в Крынках.

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«Военнослужащие отказываются участвовать в самоубийственных операциях, которые проводит их командование. Террористические акты и атаки дронами объектов гражданской инфраструктуры на территории России не могут изменить ход боевых действий на фронте, где успех сопутствует войскам Российской Федерации. Бойцы ВСУ не видят перспектив, им проще попасть в тюрьму, чем сложить головы с заведомо проигрышным результатом. Этим военнослужащим ещё повезло, так как многих из них за отказ просто расстреливают без суда и следствия», — отметил эксперт.

Он считает, что дальше ситуация будет развиваться в сторону демографической катастрофы на Украине. Массовые отказы от выполнения приказов будут жестоко подавляться, и насильно мобилизуемое население будет стараться разными способами избегать призыва и выполнения боевых задач.

В свою очередь полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук напомнил, что село Крынки расположено на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ уже не раз посылали туда своих бойцов для захвата плацдарма, чтобы иметь возможность переправиться на противоположный берег.

«Однако, как известно, оттуда бойцы ВСУ не возвращаются. В ВСУ настолько упал моральный дух, что страх перед уголовным преследованием за невыполнение приказа стал намного ниже, чем страх перед отправкой в село Крынки для выполнения приказа. Бойцы ВСУ понимают, что это билет в одну сторону. ВСУ деградируют, такие факты будут становиться более массовыми, и многие военнослужащие ВСУ будут сдаваться в плен», — подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов Украины по статье 402 Уголовного кодекса — «Неповиновение» касательно отказа украинских военных выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области. Так, к пяти годам заключения приговорили морского пехотинца из Ивано-Франковской области, отказавшегося форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в начале ноября 2023 года.

По этой же статье суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего из Винницкой области. Сообщается, что гранатомётчик получил приказ осуществить замену личного состава бригады в Крынках, удерживать позиции и не допустить прорыва ВС России. Он публично отказался выполнить приказ.

Из приказа об укреплении дисциплины главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало известно, что военнослужащие Вооружённых сил Украины не подчиняются приказам, угрожают командирам, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных он отметил неподчинение, неисполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путём нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что командование ВСУ отправляло подчинённых на убой в Крынки на левом берегу Днепра, где фактически бросало их в мясорубку. По словам главы государства, бойцы украинской армии там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 29 февраля заявил о полной зачистке Крынок российскими военными. Он подчеркнул, что армия России контролирует обстановку в районе населённого пункта.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил об увеличении случаев дезертирства в украинской армии, отметив, что беглецы занимаются мародёрством на подконтрольной Киеву территории. Министр объяснил бегство военных из ВСУ крупными успехами российской армии. Он добавил, что российские бойцы продвигаются вперед, не давая противнику закрепиться для обороны.

По данным Минобороны на 23 апреля, ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) потеряли почти полмиллиона военных.