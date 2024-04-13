Киев, 13 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) не подчиняются приказам, угрожают командирам, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Об этом стало известно из приказа об укреплении дисциплины главкома ВСУ Александра Сырского, который оказался в распоряжении «РИА Новости».

Pool/Ukrainian Presidentia

В документе, в частности, говорится, что с начала конфликта украинские командиры, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности. Сырский распорядился внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ для выявления и предотвращения совершения украинскими военными уголовных преступлений.

В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных он отметил неподчинение, неисполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путём нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил об увеличении случаев дезертирства в украинской армии, отметив, что беглецы занимаются мародёрством на подконтрольной Киеву территории. Министр объяснил бегство военных из ВСУ крупными успехами российской армии. Он добавил, что российские бойцы продвигаются вперед, не давая противнику закрепиться для обороны.

Шойгу добавил, что от украинцев киевский режим скрывает реальную обстановку на фронте, пытаясь выдать за успехи армии теракты против жителей России. На этом фоне власти Украины продолжают наращивать принудительную мобилизацию.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации в стране. Проект поддержали 283 депутата, против проголосовал 21 человек, воздержались 15. Новым законом ужесточается порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Кроме того, внесено уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Также ввели обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК. Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Генпрокуратура Украины в ноябре 2023 года признала массовый характер дезертирства в ВСУ. По информации ведомства, за девять месяцев было 4638 случаев дезертирства и 10 940 случаев оставления воинских частей военнослужащими.