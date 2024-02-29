Сальдо сообщил о полной зачистке херсонского села Крынки
Херсон, 29 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Село Крынки на левом берегу Днепра и его окрестности полностью зачищены российскими военными. Об этом сообщил 29 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют [обстановку]», — сказал Сальдо ТАСС.
Он отметил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться на каком-нибудь из многочисленных островов в пойме Днепра.
Как сообщало ИА Регнум, Сальдо выразил уверенность, что попытки киевских войск закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал. По его словам, они приведут к дополнительным потерям в рядах ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские беспилотники и артиллерия не дают украинским военным переправиться с правого берега Днепра у Крынок.