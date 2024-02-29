Херсон, 29 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Село Крынки на левом берегу Днепра и его окрестности полностью зачищены российскими военными. Об этом сообщил 29 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют [обстановку]», — сказал Сальдо ТАСС.

Он отметил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться на каком-нибудь из многочисленных островов в пойме Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, Сальдо выразил уверенность, что попытки киевских войск закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал. По его словам, они приведут к дополнительным потерям в рядах ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские беспилотники и артиллерия не дают украинским военным переправиться с правого берега Днепра у Крынок.