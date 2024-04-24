Москва, 24 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Вопрос о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS относится к компетенции Министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это вопрос, который больше относится к компетенции наших, естественно, Вооружённых сил, которые проводят специальную военную операцию. Поэтому здесь мы некомпетентны что-либо говорить на этот счёт», — ответил Песков на вопрос о последствиях передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако США поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.

Глава американского сенатского комитета по разведке Марк Уорнер 21 апреля заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать ракеты ATACMS.

23 апреля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что ВС России будут сбивать ракеты ATACMS в зоне спецоперации так же, как и все другие поставленные Киеву ракеты.

Президент Владимир Путин называл большой ошибкой поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал российский лидер.