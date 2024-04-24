Москва, 24 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Такого государства, как Советский Союз, больше не существует. Об этом 24 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему столетие СССР не праздновали, а 50-летие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) отметили широко.

Рыжкова Анна ИА REGNUM

«СССР — такого государства больше не существует. Есть Российская Федерация и есть БАМ, который развивается и увеличивает свой потенциал», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года Песков заявил, что руководство России считает образование Советского Союза важной частью истории России, но при этом праздничные мероприятия по случаю столетия образования СССР в Кремле проводить не планируют.

Президент России Владимир Путин 23 апреля 2024 года в Государственном Кремлёвском дворце вручил государственные награды строителям БАМа. Церемония была приурочена к 50-летию с начала строительства магистрали. Глава государства поздравил собравшихся с юбилеем и поблагодарил строителей БАМа. Перед началом концерта, посвящённого 50-летию начала строительства магистрали, Путин выразил уверенность, что все планы по развитию БАМа будут реализованы.

22 апреля на встрече с ветеранами — строителями магистрали президент рассказал, что Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.