Москва, 23 апреля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 апреля в Государственном Кремлёвском дворце вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Валерий Шарифулин/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и мастер дорожной Ургальской дистанции пути Сергей Нечаев

Церемония была приурочена к 50-летию с начала строительства магистрали. Путин поздравил собравшихся с юбилеем и поблагодарил строителей БАМа.

«Я благодарю ветеранов-бамовцев, желаю нынешним и будущим поколениям строителей и железнодорожников успехов и больших свершений. И, безусловно, рад очень вручить сегодня государственные награды трудовым коллективам, людям, которые посвятили себя созданию БАМа и работе на нём», — сказал президент.

Золотую звезду Героя Труда Российской Федерации получил мастер дорожной Ургальской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры (филиала РЖД) Сергей Нечаев. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени был вручён руководителю Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Ефиму Басину, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

Также президент вручил несколько орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За доблестный труд», Александра Невского, ордена Почёта и ордена Дружбы.

После церемонии Путин рассказал, что почти все награждённые шептали ему на ухо «Служу России», и в свою очередь поблагодарил их за эту службу.

Как передавало ИА Регнум, перед началом концерта, посвящённого 50-летию начала строительства магистрали, Путин выразил уверенность, что все планы по развитию БАМа будут реализованы. Дальнейшее развитие БАМа будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, отметил глава государства.

22 апреля на встрече с ветеранами — строителями магистрали президент рассказал, что Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета России, подчеркнул он. Нынешний разворот России на Восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали, добавил президент.

Все решения по третьему этапу модернизации БАМа приняты, в проект включено увеличение провозной способности почти до 300 млн тонн, сообщил в свою очередь журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.