Москва, 8 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Руководство России считает образование Советского Союза важной частью истории Российской Федерации, при этом праздничные мероприятия по случаю столетия образования СССР в Кремле проводиться не будут. Об этом 8 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР под прицелом

«В Кремле считают образование СССР важной частью истории России, но праздновать столетие этого события не будут», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

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