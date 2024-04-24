Москва, 24 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 апреля примет участие в заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил на брифинге 24 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«На съезде РСПП президент будет выступать завтра», — сказал он.

Представитель Кремля пообещал дополнительно сориентировать по времени выступления президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналист Павел Зарубин информировал, что лидер России планирует посетить пленарное заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

На съезде планируется обсуждение основных направлений взаимодействия бизнеса и власти в 2024 году, целей и задач развития экономики России до 2030 года, а также ролей бизнеса в их достижении. Также в рамках съезда РСПП будут вручены награды национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».