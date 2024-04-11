Москва, 11 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Проведение съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) перенесли на 25 апреля. Темы обсуждения остаются прежними: основные направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 году, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении. Также в рамках съезда РСПП будут вручены награды национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

Дарья Драй ИА REGNUM Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Напомним, премия была учреждена в прошлом году по инициативе президента России Владимира Путина по итогам прошлого съезда РСПП и прошла впервые. Её цель — отметить заслуги компаний, инвестирующих в человеческий капитал, социальные и благотворительные проекты, технологическое развитие производств, экологию территорий присутствия и, как следствие, в укрепление страны. Участие в первой национальной премии в сфере ответственного бизнеса приняли 44 крупные промышленные компании. Претенденты на лидерство представляли на рассмотрение экспертного совета не более трех своих уже реализованных социальных программ по пяти ключевым направлениям стратегического развития. Максимально возможный результат показал агрохимический холдинг «ФосАгро», все три социальные инициативы которого стали победителями в своих номинациях.

Так, лучшей в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» стала спортивно-образовательная программа «Детям России — образование, здоровье и духовность». В номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий» победу одержала социальная инициатива компании «ФосАгро» «Наши любимые города», которая способствует всестороннему и комплексному развитию регионов присутствия предприятий группы. В номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» выше других эксперты оценили образовательную вертикаль «ФосАгро», охватывающую подготовку инженерных кадров буквально со школьной скамьи.

«ФосАгро традиционно демонстрирует свою приверженность принципам ответственного ведения бизнеса, и РСПП, безусловно, эту позицию поддерживает», — отметил президент РСПП Александр Шохин. «На протяжении долгого времени «ФосАгро» ведет благотворительную работу в регионах присутствия, поддерживая развитие спорта, образования, здравоохранения, социальной сферы, — отметил в поздравительной телеграмме заместитель председателя Государственной думы РФ Алексей Гордеев. — Во многом благодаря поддержке со стороны руководства трудовой коллектив «ФосАгро» стабильно показывает высокие производственные и экономические результаты, что делает продукцию компании широко востребованной в России и в мире».

Высокие производственные показатели, забота о трудовых коллективах не первый год ставят «ФосАгро» в ряд лучших работодателей в России. Работники компании имеют весомый соцпакет, здесь постоянно повышают заработную плату. За минувшие три года она увеличилась на 60%, а новая индексация в феврале 2024 года сразу на 15% стала самой масштабной в отечественной промышленности. Кроме этого, компания развивает регионы своего присутствия, активно и системно поддерживая образование, здравоохранение, туризм, здоровый образ жизни, детско-юношеский спорт, спорт высоких достижений, помогает с благоустройством городских территорий. За десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, а за последние два года эта сумма превысила 25 млрд рублей.