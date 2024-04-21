Москва, 21 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На следующей неделе президент России Владимир Путин посетит пленарное заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил 21 апреля журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

РИА Новости/ Гавриил Григоров Владимир Путин

Кроме того, на неделе президент проведёт совещания по ситуации с паводком.

Также планируется встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который 22 апреля прилетит в Москву. Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа. Президент России вручит ветеранам государственные награды в честь 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Отец президента Азербайджана Гейдар Алиев в советское время возглавлял комиссию по возведению БАМа.

В субботу, 27 апреля, возможно, президент проведёт совещание по экономическим вопросам, отметил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля пресс-службе Кремля анонсировала визит Алиева в Москву. Главы государств обсудят основные вопросы стратегического партнёрства и союзничества России и Азербайджана. Также в Кремле сообщили о планах Путина и Алиева встретиться с ветеранами и работниками БАМа.

По данным МЧС, в Оренбургской области из затопленных районов эвакуировали 17 443 человека. За сутки 20 апреля от воды освободились более 1100 жилых домов и 1200 приусадебных участков, подтопленными пока остаются 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков.

В Тюменской области паводок затронул 17 населённых пунктов. В регионе подтопленными остаются 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков. Из зоны затопления эвакуировали более трёх тысяч человек, 418 — в пункты временного размещения.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол составил 1004 сантиметра. В восьми муниципальных образованиях затоплены 2176 жилых домов, 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог. Из зоны подтопления эвакуировали 15 052 человека, включая 2258 детей.