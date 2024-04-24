Москва, 24 апреля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Каких-либо санкций за использование интернет-сервисов для обхода блокировок не предусмотрено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 апреля журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мне неизвестно, чтобы здесь предусматривались какие-то санкции за эти действия», — ответил Песков на вопрос о текущей позиции Кремля в отношении использования VPN-сервисов или прокси-серверов на территории России.

По словам представителя Кремля, Роскомнадзор принимает меры для блокирования VPN.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта Роскомнадзор наделён правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы.

Ранее правительство уполномочило Роскомнадзор вносить в Единый реестр запрещённой информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других интернет-ресурсов. Пользователи могут направлять обращения в надзорное ведомство об обнаружении признаков запрещённой информации на каком-либо интернет-ресурсе. В случае подтверждения сведений Роскомнадзор заблокирует сайт.