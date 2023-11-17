Москва, 18 ноября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Правительство России уполномочило Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других интернет-ресурсов. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном сайте нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

Речь идёт об «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

На сайте ведомства имеется специальная форма, используя которую пользователи могут направлять обращения об обнаружении признаков запрещенной информации на каком-либо интернет-ресурсе. В случае подтверждения сведения Роскомнадзор блокирует сайт.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября член Совета Федерации Артём Шейкин заявил о том, что в России якобы начнут блокировать все VPN-сервисы. По его словам, Роскомнадзор с 1 марта 2024 года собирается приказом запретить во всех онлайн-магазинах размещение VPN-приложений.

В свою очередь в Роскомнадзоре рассказали, что федеральная служба перед блокировкой VPN-сервисов в России планирует разработать критерии оценки материалов, посвящённых способам обхода блокировок ресурсов, а уже после будут приниматься решения о конкретной блокировке.

Директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с ИА Регнум уточнил, что даже в случае, если Роскомнадзор начнёт массово блокировать VPN-сервисы во всех магазинах приложений, то это не означает, что все ранее установленные на устройства подобные программы прекратят свою работу.