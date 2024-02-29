Москва, 1 марта, 2024, 01:51 — ИА Регнум. С 1 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) наделена правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

Согласно указанным в приказе критериям, РКН начнёт блокировать сайты с информацией о способах обхода ограничений. Такое же решение может быть принято, если ресурс предоставляет доступ к уже заблокированным сайтам. Кроме того, сайт может быть заблокирован по ряду других причин.

Приказ действует с 1 марта 2024 года и до 1 сентября 2029 года.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года стало известно, что правительство России уполномочило Роскомнадзор вносить в Единый реестр запрещённой информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других интернет-ресурсов. Пользователи могут направлять обращения в надзорное ведомство об обнаружении признаков запрещённой информации на каком-либо интернет-ресурсе. В случае подтверждения сведений Роскомнадзор заблокирует сайт.

Директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов заявил, что даже массовая блокировка Роскомнадзором VPN-сервисов во всех магазинах приложений не будет означать прекращения работы установленных ранее на девайсы VPN-приложений. По словам эксперта, VPN применяют не только для посещения запрещённых сайтов, но и чтобы обезопасить трафик во время использования общей сети Wi-Fi, а также для безопасности, например, корпоративной сети.