Москва, 24 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российские подразделения ежедневно освобождают серьёзные участки и населённые пункты в зоне специальной военной операции. Об этом 24 апреля заявил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Река/ТАСС Апты Алаудинов

«Наши подразделения Министерства обороны ежедневно освобождают достаточно серьёзные участки, населённые пункты. Итог мы видим ежедневно», — сказал Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Алаудинов заявил, что ВСУ в конце мая — июне начнут сыпаться на большей части направлений. Он добавил, что вряд ли российскую армию остановят выделенные Киеву американские и европейские деньги.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 апреля на заседании коллегии ведомства сообщил, что в последние недели российские войска освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также расширили зону контроля в населённых пунктах Бердычи и Георгиевка.

Вооружённые силы России владеют инициативой по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации и выдавливают противника с занимаемых им рубежей, подчеркнул министр.