Москва, 23 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В конце мая — июне Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут сыпаться на большей части направлений. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».»

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы изначально говорили, что в этом году мы начнём наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая — июнь противник должен посыпаться на большей части своих направлений. Я так думаю, что после этого вряд ли нас остановят (выделенные Киеву) американские, европейские деньги», — рассказал Алаудинов.

Военный отметил, что создаваемые сейчас противником фортификационные сооружения достаточно серьёзные. Однако российские бойцы будут делать всё, «чтобы в этом году реально СВО завершилась».

«Думаю, нет такой силы, которая могла бы нас остановить и удержать от того, чтобы мы продвинулись и выполнили те задачи, которые перед нами ставят. Это, поверьте мне, не шапкозакидательство, я не говорю ничего просто так. Мы достаточно хорошо подготовились», — предупредил он.

Апты Алаудинов пояснил, что в своих прогнозах исходит из знания всех тонкостей, которые происходят на фронте, а также «козырей, которые есть в рукаве у ВС РФ».

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала проведения специальной военной операции России армия Украины потеряла почти полмиллиона военнослужащих.

Шойгу также сообщил, что в последние недели российские войска освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также расширили зону контроля в населённых пунктах Бердычи и Георгиевка.

ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации и выдавливают противника с занимаемых им рубежей, подчеркнул министр.