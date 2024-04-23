Киев, 24 апреля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 24 апреля мощные взрывы были слышны в Харькове. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В Харьковской области объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской и Полтавской областей.

О прогремевших взрывах в Харьковской области написал также «24-й канал».

Градоначальник не сообщил подробной информации о взрывах в Харькове. Терехов указал только, что они были сильными.

Как сообщало ИА Регнум, о мощном взрыве в городе Николаеве на юге Украины сообщило украинское издание «Страна. ua» вечером 23 апреля.

В городе Шебекино Белгородской области 23 апреля в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека.

Над Воронежской областью вечером 23 апреля был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник реактивного типа.