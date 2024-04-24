Харьков, Украина, 24 апреля, 2024, 03:30 — ИА Регнум. В Шевченковском районе Харькова после серии мощных взрывов была прекращена подача газа. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Большой микрорайон остался без газа.

«Был перебит газопровод. Пришлось отключить газоснабжение», — цитирует Терехова издание «Общественное».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 24 апреля мощные взрывы были слышны в Харькове на фоне воздушной тревоги, написал в Telegram-канале Игорь Терехов.

О мощном взрыве в городе Николаеве на юге Украины сообщило украинское издание «Страна. ua» вечером 23 апреля.

Над Воронежской областью вечером 23 апреля был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник реактивного типа.