Харьков, Украина, 22 апреля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), которые находились в телевышке Харькова. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Александр Кряжев / РИА Новости

Он уточнил, что по телевышке на улице Деревянко ударили в 16:36. В результате её срезало на треть. На вышке была установлена антенна связи ПВО.

Системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, каждая не связана с другой, добавил Лебедев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля Лебедев проинформировал об ударе российских военных по городу Южному в Одесской области, где находился припортовый завод.

Днём ранее координатор сообщал, что ВС РФ ударили по ангару с водными беспилотниками ВСУ в порту города Южного. Украинское министерство инфраструктуры 19 апреля заявило о повреждении двух терминалов морского порта, до этого глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура.