Вашингтон, 24 апреля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Власти США проявляют обеспокоенность возможностью хорошо подготовленной атаки исламских экстремистов, подобной той, что они совершили в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

Исламисты

«Мы все сильнее обеспокоены возможностью атаки здесь, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Рэй телеканалу NBC.

В разведсообществе США опасаются атак крупных террористических организаций в общественных местах. В последние десятилетия такая вероятность была «крайне незначительная».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств.