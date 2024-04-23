Москва, 24 апреля, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Выбор руководства Армении в вопросе нахождения в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) либо выйти из её состава будет суверенным правом страны. Такое мнение озвучил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Государства-члены придерживаются во взаимодействии с внешними игроками политики многовекторности, что остаётся их суверенным правом. Соответственно, и выбор Еревана также будет суверенным решением», — пояснил генсек ОДКБ.

Тасмагамбетов также назвал желание Армении сблизиться с НАТО «не более чем гипотетическим». Он подчеркнул, что «нужно учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон». Ситуация, по мнению генсека, требует анализа.

По словам Имангали Тасмагамбетова, баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться. Он допустил, что сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать.

Как сообщало ИА Регнум, Армения продолжает свою деятельность в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности, заявил 22 апреля Имангали Тасмагамбетов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ.

Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Еревана.

В секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации, предположив, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий в последнее время.