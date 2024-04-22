Астана, 22 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Армения продолжает свою деятельность в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Отношения ОДКБ и Армении как государства — члена нашей организации переживают отнюдь не лучший период», — приводит ТАСС слова генсека.

Тасмагамбетов добавил, что Ереван продолжает свою деятельность в рамках ОДКБ, все вопросы по линии организации решаются в рабочем порядке.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ.

23 февраля Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условий договора в отношении Еревана.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. В организации предположили, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий в последнее время.

Вместе с тем 10 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песковзаявил, что Россия рассчитывает на диалог с Арменией, в ходе которого будут разрешены сложные моменты в двусторонних отношениях.

Если это необходимо, такие вопросы смогут быть обсуждены на встрече лидеров двух стран, отметил тогда пресс-секретарь президента.