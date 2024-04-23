Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
СК: замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки
Москва, 23 апреля, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил 23 апреля Следственный комитет.
mil.ru
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — сказано в сообщении ведомства.
Других подробностей СК не привёл.
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