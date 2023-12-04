Москва, 4 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Гособвинитель запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Александр Мельников/РИА Новости

Издание напомнило, что в 2020 году экс-советника главного управления вооружений Юрия Здравило и бывшего советника департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева обвинили в получении взятки в размере 7,4 млн рублей от руководителя ЗАО «НПП «Русбал», изготовляющего маскировочное оборудование, в том числе надувные макеты танков, ракет и другой техники.

Отмечается, что в прениях гособвинение предложило считать вменяемое в вину фигурантам деяние более «мягким» мошенничеством.

«Во время прений сторон гособвинитель предложил признать Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и назначить каждому в виде наказания пять с половиной лет колонии общего режима», — говорится в материале.

Уточняется, что адвокаты обвиняемых не раз пытались добиться их освобождения, но тяжесть предъявленного фигурантам обвинения перевешивала все доводы защиты, в том числе и ссылку на нарушение разумных сроков судопроизводства и затягивание процесса.

Фигуранты настаивали, что стали жертвой провокации, уточняет издание.

Как передавало ИА Регнум, решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы в сентябре 2020 года.

В ноябре Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество на сумму более 50 млн рублей осуждённого за коррупцию бывшего полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко. В ходе судебных заседаний ответчики не смогли подтвердить законность полученных доходов. Прокуроры установили, что на них приобретали ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы и объекты недвижимости.