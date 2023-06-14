Москва, 14 июня, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело из-за хищения денег Минобороны во время закупки ведомством медицинских масок. Ущерб составил 13 млн рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

В начале пандемии коронавируса в 2020 году Минобороны России заключило договор на поставку 5 млн медицинских масок общей стоимостью 127,5 млн рублей с ООО «Морская лига», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Через несколько дней ведомство перечислило поставщику в качестве аванса две трети суммы заказа (38,2 млн рублей). И через 2 недели «Морская лига» передала заказчику часть партии средств защиты на 17 млн рублей. После чего Минобороны заплатило поставщику ещё 8 млн рублей. Но на этом поставщик перестал быть обязательным и начал срывать сроки поставок. Ведомство потребовало вернуть аванс и решило расторгнуть договор. «Морская лига» отдала лишь 16 млн рублей. Ещё 12,8 млн компания должна Минобороны России уже более 3 лет. Но уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере завели только 13 июня 2023 года.

«Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО «Морская лига», которое путем обмана совершило хищение денежных средств, принадлежащих ФГАУ «УИСП» Минобороны России на сумму 12 827 820 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Это не первое уголовное дело, связанное с этой закупкой средств защиты для Минобороны. Ранее были установлены факты коррупции, связанные с данной госзакупкой. Следствие установило, что один из чиновников Минобороны помог двум бизнесменам заключить эту сделку на 127 млн рублей в обход конкурсной процедуры закупок. Московская городская военная прокуратура возбудила уголовное дело о взяточничестве при заключении контракта на закупку средств индивидуальной защиты.

Московская городская военная прокуратура в ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе выявила факты совершения рядом лиц коррупционных преступлений. За свои услуги должностное лицо через посредников получило 3 млн рублей. Органы военного следствия провели проверку и завели несколько уголовных дел.

На чиновника — по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», в отношении его посредников — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», в отношении бизнесменов — по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».