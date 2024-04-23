Симферополь, 23 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Власти Крыма планируют выступить с предложениями по ужесточению миграционной политики в России. Об этом 23 апреля заявил глава республики Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Миграционная политика должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан. Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства», — написал Аксёнов.

Он отметил, что необходимо уравнять перед законом граждан государств, с которыми у России действует безвизовый режим, с жителями стран, которым необходима виза.

Глава Крыма подчеркнул, что ответственность за случаи недостойного поведения мигрантов и нарушение ими порядка должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок их работы в стране.

Аксёнов напомнил, что в Крыму уже принят ряд ограничений, которые касаются сфер работы трудовых мигрантов, а в ходе рейдов правоохранителей выявляются лица, нахождение которых в стране признано нежелательным.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 1 апреля сообщила, что срок временного пребывания иностранцев в России сократили до 90 дней, согласно проекту закона, разработанному МВД и ужесточающему контроль государства в сфере миграции. Кроме того, в стране усилят контроль в отношении привлекающих иностранную рабочую силу работодателей, заказчиков работ или услуг.