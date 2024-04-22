Харьков, Украина, 22 апреля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Киевское издание «Страна. ua» 22 апреля опубликовало кадры последствий удара по телевышке Харькова.

кадр из видео

На записи видно, что верхняя часть конструкции (шпиль) упала в зелёной зоне в непосредственной близости от сохранившейся части вышки.

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Как передавало ИА Регнум, ранее были также опубликованы кадры момента обрушения харьковской телевышки.

Из этих записей следует, что шпиль конструкции упал, перевернувшись в полёте на 180 градусов.

Украинские СМИ днём 22 апреля сообщили о взрыве в Харькове. Другие подробности не приводились. Перед взрывом в городе была объявлена воздушная тревога.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились в телевышке на улице Деревянко в харьковском районе Павлово Поле.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате удара в городе был повреждён «инфраструктурный объект». Позднее глава назначенной Киевом военной администрации Харьковской области Олег Синегубов подтвердил повреждение телевышки. В Харькове наблюдаются проблемы с цифровым сигналом, при этом пострадавших в результате удара по телевышке не было, рассказал он.