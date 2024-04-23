Париж, 23 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Некоторые страны Евросоюза не согласны отправлять из своих запасов Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает французское издание Le Monde.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Так, по словам одного из немецких дипломатов, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не хотят отдавать свои комплексы Patriot и поставлять их Украине.

Указанным странам важно удержать потенциал противовоздушной обороны, а не «делиться» им, пишет издание. При этом в Польше заявили, что страна находится рядом с Украиной, на территории которой летают ракеты, и ей такое «разоружение» не нужно.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заявил о том, что киевскому режиму необходимы системы противовоздушной обороны, такие как американская Patriot и франко-итальянская SamрТ. По его словам, только они способны перехватывать российские баллистические ракеты.

Позднее в этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не готова и не имеет возможностей поставить Киеву ЗРК Patriot.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Также отмечалось, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.