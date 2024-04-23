Москва, 23 апреля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Совет по правам человека (СПЧ) России обратился к послу Турции после случаев с отказом Turkish Airlines принимать на борт россиян, которые следуют из Турции в страны Латинской Америки. Об этом говорится в Telegram-канале совета.

Известия/Александр Казаков

«Члены постоянной комиссии выражают серьёзную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков», — сказано в сообщении.

В обращении профильной комиссии СПЧ к чрезвычайному и полномочному послу Турции в РФ Танжу Бильгичу указывается, что члены постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека продолжают внимательно следить за ситуацией и рассчитывают на скорую соответствующую оценку нарушения прав на свободу перемещения россиян турецкими авиаперевозчиками и будут способствовать предотвращению подобных нарушений в будущем.

Как передавало ИА Регнум, ранее российское посольство в Анкаре рекомендовало россиянам тщательно подумать о целесообразности полётов авиакомпанией Turkish Airlines. Там добавили, что генеральное консульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся ситуации. Посольство также официально обратилось в МИД Турции, однако чёткого ответа на запросы получено не было.

В дипведомстве отметили, что за последнее время участились случаи недопуска граждан России до посадки на транзитный рейс через Стамбул в Латинскую Америку, это сопровождалось некорректным поведением сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.

21 апреля генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что российские дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей и ожидают реакции министерства иностранных дел республики на обращения.

В марте генеральное консульство России в Стамбуле сообщало, что участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. Отмечалось, что на рейсы не допускают пассажиров по ряду причин, среди которых отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.