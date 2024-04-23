Москва, 23 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В 2023 году в России было выявлено более 200 тыс. нарушений антитеррористической безопасности на объектах массового пребывания людей, заявил 23 апреля первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 тыс. нарушений в этой сфере», — сказал он.

Представитель генпрокуратуры (ГП) добавил, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам ещё не достаточны, риски совершения диверсий и террористических актов в стране существенно возросли.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ФСБ заявили, что россиянам нужно быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам в РФ.

Ведомство обратило внимание, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций. В сообщении уточняется, что обращение силовиков связано с резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством подобных звонков и сообщений.

26 марта президент России Владимир Путин призвал прокуроров к особому вниманию в сфере безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха. Глава государства отметил, что их прямой обязанностью является регулярная и тщательная проверка соблюдения требований безопасности в образовательных учреждениях, а также в местах детского отдыха.