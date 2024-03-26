Москва, 26 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал прокуроров к особому вниманию в сфере безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«Важно серьёзно усилить работу по защите прав несовершеннолетних и делать всё, чтобы оградить детей, подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что регулярная и тщательная проверка соблюдения требований безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха является прямой обязанностью прокуроров.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ФСБ заявили, что россиянам нужно быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам в РФ. Ведомство обратило внимание, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций. В сообщении уточняется, что обращение силовиков связано с резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством подобных звонков и сообщений.