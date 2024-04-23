София, 23 апреля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Власти Болгарии приняли решение возобновить демонтаж памятника Советской армии в Софии, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

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Отмечается, что демонтаж памятника начался после того, как Высший административный суд признал недействительными два постановления Административного суда Софии о запрете демонтажа памятника Советской армии.

Накануне, 22 апреля, в Софии начались работы по консервации постамента.

Как передавало ИА Регнум, в Болгарии 12 декабря 2023 года демонтировали памятник Советской армии в самом центре Софии. Губернатор Софийского района Вьяра Тодева заявила, что фигуры переведут в государственную собственность и будут строго охранять.

Кроме того, 10 января депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» внесли на рассмотрение городского совета Пловдива проект о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».

Президент России Владимир Путин 25 января во время беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде заявил, что уничтожение памятников в других странах мира является невежеством.