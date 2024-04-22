Одесса, Украина, 23 апреля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 23 апреля прогремел ещё один мощный взрыв в Одессе. Об этом написало издание «Зеркало недели».

1stvc.net Взрыв

Очередной взрыв произошёл в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Подробности инцидента не сообщаются.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога также объявлена в Киевской и Николаевской областях.

Как передавало ИА Регнум, ранее на Украине сообщили о первой серии взрывов в ночь на 23 апреля в Одессе.

В результате украинских обстрелов в Белгородской области погибли 120 мирных жителей, в их числе 11 детей разного возраста, 651 человек получил ранения, из них 51 ребёнок, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Число украинских беспилотников, уничтоженных российскими военными в ходе специальной военной операции, превысило 22,5 тыс. единиц. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 22 апреля на брифинге.