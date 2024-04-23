Киев, 23 апреля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. На Украине ночью 23 апреля взрывы раздались в Киеве. Об этом написало издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в столице страны, а также в Киевской и Николаевской областях.

Начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко рассказал изданию «Зеркало недели», что в городе сработала система ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, воздушную тревогу вечером 22 апреля объявили в 12 регионах Украины, в том числе и в Киеве.

Взрывы ночью 23 апреля были дважды слышны в Одессе.

днём 22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.