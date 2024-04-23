Мазановский район, Амурская область, 23 апреля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Паводок размыл ещё один участок дороги, ведущей к селу Сохатино в Мазановском районе Амурской области. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

На 34-м километре дороги «Подъезд к селу Сохатино» в районе села Практичи вода вышла на проезжую часть. Участок закрыли для проезда в целях безопасности. Подрядчик следит за ситуацией. Уточняется, что вода стала спадать.

Минтранс региона сообщит об открытии движения по участку дороги.

На 22 апреля участки дорог были подтоплены в Зейском и Серышевском округах, Селемджинском и Мазановском районах. Группировка спасателей переброшена в село Молчаново в связи с подъёмом уровня воды в реке Зея. Спасатели продолжают следить за гидрологической обстановкой в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в посёлке Магдагачи в Амурской области из-за риска прорыва водосливной плотины объявили режим повышенной готовности. Было принято решение открыть третий шлюз, чтобы снизить уровень воды до нормальной отметки, однако, если возникнет риск прорыва дамбы, станет необходимым открыть створы сильнее.

Президент Владимир Путин проведёт совещания по ситуации с паводком.

По данным МЧС, в Оренбургской области из затопленных районов эвакуировали 17 443 человека.

В Тюменской области паводок затронул 17 населённых пунктов. В регионе подтопленными остаются 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков. Из зоны затопления эвакуировали более 3 тыс. человек, 418 — в пункты временного размещения.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол составил 1004 см. В восьми муниципальных образованиях затоплены 2176 жилых домов, 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог. Из зоны подтопления эвакуировали 15 052 человека, включая 2258 детей.