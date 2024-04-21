Тюмень, 21 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Донат Сорокин/ТАСС

«Внимание! С 8-го по 46-й км автодороги Ишим — Маслянский — Сладково в Ишимском районе ограничено движение транспорта в связи с вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что на этом участке автодороги по этой причине установили временные дорожные знаки. В ГИБДД также рекомендовали водителям сохранять внимание и планировать маршрут движения с учётом ограничений.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 апреля пресс-служба правительства Тюменской области сообщила, что уровень воды в реке Ишим у одноимённого города поднялся до 1051 сантиметра. За сутки он вырос на 140 сантиметров.

В администрации Ишима 20 апреля заявили, что уровень воды в одноимённой реке поднялся до критериев «опасного явления» и составил 861 сантиметр. Отмечалось, что в связи с этим может произойти нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами, а под угрозой подтопления оказались низководные мосты, садоводческие участки и земли сельхозназначения.