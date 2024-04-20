Орск, Оренбургская область, 20 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Разлившаяся в результате паводка вода ушла из 75,5% домов в пострадавшем от стихийного бедствия Орске. Об этом 20 апреля сообщил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Из 75,5% домов, пострадавших от паводка, вода ушла. За сутки освободилось ещё 347 домовладений», — написал градоначальник.

По его словам, 1714 домов продолжают находиться в подтопленном состоянии, власти продолжают откачку воды.

Комиссия по установлению фактов утраты имущества первой необходимости в течение суток обследовала 720 объектов и с 12 апреля прошла 3390 адресов, добавил Козупица.

Мэр Орска уточнил, что на пострадавшей от половодья территории города продолжают восстанавливать водоснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил с рабочим визитом город Орск. Министр пообщался с местными жителями, а также осмотрел пострадавшие от паводка дома и социальные объекты.

Ранее в этот же день пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила о снижении энергоснабжения объектов водоканала в Орске из-за паводка. В результате этого произошло существенное снижение подачи воды в город.

Козупица 18 апреля рассказал, что в пострадавшем от половодья Орске воду не только откачивают из жилых массивов, также рассматривается вариант направленных взрывов. Мэр уточнил, что снизившийся уровень реки Урал позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы.