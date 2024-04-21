Курган, 21 апреля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. В Курганской области возросло количество подтопленных в результате паводка домов. По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, на 21 апреля их число превысило 5,5 тысячи.

Донат Сорокин/ТАСС

«По состоянию на утро 21 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 37 населённых пунктах 2176 жилых и 3380 дачных домов», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, вода залила пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог.

В то же время за прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях ― Звериноголовском и Кетовском ― в четырёх населенных пунктах от воды освободилось семь жилых домов и 72 приусадебных участка.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 20 апреля, количество подтопленных в результате разлива паводковых вод жилых домов в Курганской области возросло почти до двух тысяч. Уровень реки Тобол поднялся до 1013 см и в Кетовском округе у Белого Яра продолжает прибывать вода. Паводковые воды также движутся в направлении Белозёрского округа.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 19 апреля заявил о пике половодья в Кургане. Он отметил, что самой большой точкой напряжения из-за паводка являются участки дамбы.

В региональном главке МЧС 20 апреля сообщили, что пик весеннего половодья на реке Тобол в Кургане прогнозируется в ближайшие два-три дня.

В тот же день в Кургане жителей домов, расположенных у дамбы, срочно эвакуировали из-за угрозы подтопления. Жителей призвали забирать детей, пожилых, маломобильных родственников и домашних животных, взять с собой всё необходимое и покинуть опасную зону. Шумков 21 апреля заявил, что уровень воды стабилизировался и начал спадать в Кургане.

На территории Курганской области действует режим ЧС областного масштаба.