Магдагачинский район, Амурская область, 17 апреля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В посёлке Магдагачи в Амурской области из-за риска прорыва водосливной плотины объявили режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава Магдагачинского района Андрей Горюнов в Telegram-канале 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Обильные осадки, выпавшие в течение предыдущих нескольких дней, не прошли для нашего района даром… Верхней отметки достиг уровень воды в магдагачинской плотине… В связи со сложившейся обстановкой в районе действует режим повышенной готовности», — указал Горюнов.

По его словам, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение открыть третий шлюз, чтобы снизить уровень воды до нормальной отметки, однако, если возникнет риск прорыва дамбы, станет необходимым открыть створы сильнее, чтобы приведёт к подтоплению дороги, соединяющей райцентр и село Толбузино.

Андрей Горюнов отметил, что контроль над ситуацией осуществляют муниципалитет и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки в 850 сантиметров. К утру среды уровень воды поднялся на 20 сантиметров. По данным Уральского гидрометцентра, до 18 апреля в Кургане ожидается подтопление прибрежных территорий.