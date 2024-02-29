Москва, 29 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены, в своё время Россия «зевнула» эту возможность, но теперь наверстает. Об этом 29 февраля сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Александр Манзюк/ТАСС

«В своё время мы, извините за моветон, зевнули немножко, теперь должны наверстать», — сказал Путин.

Он отметил, что пропускная способность БАМа и Транссиба до 2030 года вырастет с 173 млн до 210 млн тонн в год.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог, модернизации БАМа и Транссиба заявил, что своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей. Он отметил, что при строительстве новых объектов нельзя забывать и о действующей инфраструктуре, её надо поддерживать в рабочем состоянии.

Также глава государства подчеркнул, что в России крайне востребовано восточное направление железных дорог, объёмы перевозок растут, загрузка гарантирована на несколько лет вперёд.

На Железнодорожном съезде 15 декабря Путин призвал в условиях спецоперации обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры полигона, обратил внимание президент.