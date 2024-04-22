Москва, 22 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 апреля на встрече с ветеранами —строителями Байкало-Амурской магистрали рассказал, что хотел бы сейчас быть студентом и поехать строить БАМ.

Evgeniy Rodionov

«Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников встречи.

Как передавало ИА Регнум, в ходе того же мероприятия президент рассказал, что Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

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Модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета России, подчеркнул глава государства.

Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что нынешний разворот России на Восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали.

В конце 2023 года на совещании по вопросам развития Восточного полигона президент отметил, что объёмы перевозок на данном направлении за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, и загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Путин поручил правительству и РЖД определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба.

Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены — в своё время Россия «зевнула» эту возможность, но теперь наверстает, заявил глава государства 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Пропускная способность БАМа и Транссиба до 2030 года вырастет с 173 млн до 210 млн т в год, отметил президент.