Харьков, Украина, 22 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. На уничтоженной телевышке в Харькове, по предварительным данным, было установлено координационное устройство ПВО ВСУ, заявил 22 апреля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

кадр из видео

«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожено. Сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО. Чёткая и слаженная работа профессионалов в действии», — сказал он ТАСС.

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Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились в телевышке на улице Деревянко в харьковском районе Павлово Поле.

Украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара по телевышке. На записи видно, что верхняя часть конструкции (шпиль) упала в зелёной зоне в непосредственной близости от сохранившейся части вышки.