Москва, 22 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. С 1 мая снизятся ставки акцизов на российские игристые вина. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован 22 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно закону, ставки акциза на игристые вина, в том числе шампанское, снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год — 129 рублей.

Кроме того, ставка акциза на креплёное вино с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля.

При этом производители креплёных вин на территории России не должны будут вносить авансовый платеж по акцизу.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 июня 2024 года могут повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство финансов РФ. Согласно документу, с начала лета минимальная розничная цена водки может повыситься с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, бренди — с 375 до 403 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей за 0,5 литра.

В конце 2023 года Путин подписал закон о повышении акцизов на всю табачную продукцию и отдельные виды алкоголя.