Москва, 11 апреля, 2024, 00:08 — ИА Регнум. В России с 1 июня 2024 года могут повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство финансов РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

Минфин предлагает ввести изменения в приказ от 7 октября 2020 года № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

Согласно документу, с начала лета минимальная розничная цена водки может повыситься с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, бренди — с 375 до 403 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей за 0,5 литра.

Индексацию цен связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, ростом затрат на производство алкогольной продукции.

В пояснительной записке к документу говорится, что при разработке проекта учитывалось влияние введённых внешних торговых и финансовых ограничений, увеличение стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов, а также рост курса доллара к рублю.

Кроме того, Минфин предложил повысить минимальную цену на этиловый и денатурированный этиловый спирт.

Как сообщало ИА Регнум, сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин предупредил, что в 2024 году в РФ может пропасть импортное вино стоимостью до 700 рублей. По его словам, риск исчезновения связан с ростом ставки таможенных пошлин и акцизов на импортные напитки. На стоимость влияют размер пошлины, инфляция, цены на упаковку, а также транспортировку и электроэнергию в Европе, пояснил Каширин.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на всю табачную продукцию и отдельные виды алкоголя. Предусмотрено увеличение с 1 мая 2024 года акцизов на обычные вина до 108 рублей за 1 л, до 112 рублей — в 2025 году и до 116 рублей — в 2026 году. На игристые вина и винные напитки акцизы с мая поднимут до 141 рублей за 1 л, а также до 147 и 153 рублей в 2025 и 2026 годах.

На креплёные вина крепостью свыше 18% акциз вырастет до 643 рублей за 1 л безводного спирта и до 669 и 696 рублей в течение следующих двух лет. Для менее крепкого алкоголя акциз за литр безводного этилового спирта в течение следующих трёх лет составит соответственно 141, 147 и 153 рубля.