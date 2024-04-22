Москва, 22 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, заявил 22 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал Песков.

По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский 22 апреля в интервью французскому журналисту Гуго Траверу заявил о возможности начала переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Обсуждать с Москвой глава киевского режима намерен собственный проект соглашения.

В марте 2024 года глава киевского режима впервые допустил проведение переговоров с Москвой до выхода Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями). Ранее такая возможность Киевом отвергалась. При этом позднее Зеленский вновь отверг возможность проведения таких переговоров. Кроме того, на Украине продолжает действовать официальный запрет на ведение переговоров с руководством России.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.