Браунау-ам-Инн, Австрия, 22 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В австрийском городе Браунау-ам-Инн полицейские арестовали четырёх немцев за возложение цветов к дому, где 20 апреля родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Martin Siepmann / imagebroker.com / Global Look Press

«Полиция провинции Верхняя Австрия сообщила, что четверо немцев — две сестры и их партнёры в возрасте от 20 до 30 лет — пришли в здание в субботу (20 апреля — день рождения Гитлера — Прим. ред.), чтобы возложить белые розы в оконных нишах. Они позировали перед домом для фотографий. При этом одна из женщин отсалютовала основателю Третьего рейха», — уточняет телеканал.

Во время задержания одна из участников акции заявила о шуточном характере и отсутствии планов восхвалить Гитлера. Однако в ходе досмотра у них в телефонах была обнаружена переписка с нацистской символикой.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис поздравил легионера СС Антонса Мортукансса со 105-летием.

Местное телевидение сообщает, что Хелманис назвал бывшего эсэсовца «уважаемым бойцом» и «удивительной личностью».

В сентябре 2023 года во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в столицу Канады на заседание парламента страны пригласили 98-летнего Ярослава Гуньку, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина». Ему аплодировали стоя, спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Представители канадской оппозиции отмечали, что Гуньку пригласил в парламент лично премьер-министр Джастин Трюдо.

В декабре 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Гуньки. Однако 13 февраля Канада официально отказалась выдать России бывшего эсэсовца.

В феврале 2023 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что аплодисменты нацисту Гуньке в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.