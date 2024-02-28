Латвия, 28 февраля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис поздравил легионера СС Антонса Мортукансса со 105-летием, сообщает 28 февраля RT со ссылкой на местное телевидение.

Хелманис назвал бывшего эсэсовца «уважаемым бойцом» и «удивительной личностью».

В латышский легион СС Мортуканс вступил в марте 1944 года, после чего попал в плен. По окончании войны он жил в Риге и работал бухгалтером.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября 2023 года во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в столицу Канады на заседание парламента страны пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина». Ему аплодировали стоя, спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Представители канадской оппозиции отмечали, что Гуньку пригласил в парламент лично премьер-министр Джастин Трюдо.

В декабре 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Гуньки. Однако 13 февраля Канада официально отказалась выдать России бывшего эсэсовца. Отказ был формально мотивирован отсутствием договора об экстрадиции с РФ, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

В феврале 2023 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что аплодисменты нацисту Гуньке в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.