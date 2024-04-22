Берлин, 22 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Германия предупредила о возможном принятии «дополнительных мер» по мере расследования дела о «шпионаже» в пользу России, сообщил 22 апреля посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Kay Nietfeld/ picture alliance/Global Look Press

По его словам, в ходе беседы в МИД Германии 18 апреля российская сторона не получила ответа ни на один поставленный вопрос по данному делу. Посол уточнил, что не были названы имена, не подтверждено наличие российского гражданства у задержанных.

«Вместо этого нас предупредили о недопустимости «подобной активности» на территории ФРГ и возможном принятии германской стороной «дополнительных мер» по мере продолжения расследования», — сказал Нечаев.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля немецкие полицейские арестовали двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. В заявлении сообщалось о 39-летнем Дитере С. и поддерживавшем его 37-летнем Александре Й., которые якобы планировали атаки. По версии немецких полицейских, российские спецслужбы якобы завербовали их в 2023 году для саботажа путей поставок оружия украинской армии.

Позже в этот же день генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание «граждан ФРГ и России» по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержании «шпионов» в Германии, заявил, что у него нет данных по этому вопросу.