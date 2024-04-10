Вашингтон, 10 апреля, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ворота «Детройта». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Вашингтона».

Nhl.com Александр Овечкин

Она оказалась 30-й шайбой в текущем регулярном чемпионате, Овечкин в 18-й раз преодолел эту отметку и стал рекордсменом НХЛ.

Российский форвард превзошел канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов и 30 точных бросков.

Александр Овечкин довёл количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 852. По этому показателю россиянин уступает только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 85 очков в 78 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Овечкин 6 апреля отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Каролина Харрикейнз».

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась со счётом 4:2.

В составе «Кэпиталз» обе шайбы на счету Овечкина (4-я и 20-я).

В результате этого российский форвард довёл количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 851 и сократил отставание от занимающего первое место по этому показателю Уэйна Гретцки (894) до 43 голов. В нынешнем сезоне на счету Овечкина 62 (29 шайб + 33 результативные передачи) очка.

3 апреля Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Баффало Сейбрз». Матч проходил на арене «Кибэнк-центр» в Буффало и завершился победой хозяев с крупным счётом 6:2.