Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями
Минкоммерции КНР: США злоупотребляют односторонними санкциями
Пекин, 26 сентября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Китай выставил протест в связи с введением Соединёнными Штатами Америки санкций против китайских компаний якобы за связь с иранской программой беспилотников. Власти считают, что Белый дом злоупотребляет односторонними санкциями. Заявление об этом министерство коммерции КНР 26 сентября опубликовало на своём сайте.
Отмечается, что США под предлогом так называемой связи с разработкой иранских БПЛА и военной авиации внесли некоторые китайские компании и граждан в «список лиц особых категорий».
«Китай выступает решительно против этого», — заявили в ведомстве.
По мнению минкоммерции, США злоупотребляют, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц.
«Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное притеснение китайских компаний и частных лиц», — настаивает КНР, предупреждая, что власти примут необходимые меры, чтобы защитить свои законные права и интересы.
Как сообщало ИА Регнум, экономические отношения между КНР и США переживают «трудный период». Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
По его мнению, причины включают торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля.
Отношения двух стран вынуждают американские компании выводить из КНР часть производства.