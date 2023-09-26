Пекин, 26 сентября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Китай выставил протест в связи с введением Соединёнными Штатами Америки санкций против китайских компаний якобы за связь с иранской программой беспилотников. Власти считают, что Белый дом злоупотребляет односторонними санкциями. Заявление об этом министерство коммерции КНР 26 сентября опубликовало на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Отмечается, что США под предлогом так называемой связи с разработкой иранских БПЛА и военной авиации внесли некоторые китайские компании и граждан в «список лиц особых категорий».

«Китай выступает решительно против этого», — заявили в ведомстве.

По мнению минкоммерции, США злоупотребляют, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц.

«Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное притеснение китайских компаний и частных лиц», — настаивает КНР, предупреждая, что власти примут необходимые меры, чтобы защитить свои законные права и интересы.

Как сообщало ИА Регнум, экономические отношения между КНР и США переживают «трудный период». Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его мнению, причины включают торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля.

Отношения двух стран вынуждают американские компании выводить из КНР часть производства.